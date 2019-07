Ulkomaat

Lämpöennätykset paukkuvat Euroopassa: Pariisissa 40,6 ja Hollannissa 41,7





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskan ilmatieteen laitos Meteo France tiedotti torstaina iltapäivällä, että Pariisissa Montsourisin kaupunginosassa lämpötila on noussut 40,6 asteeseen. Lukema on korkein, mitä Pariisissa on koskaan saavutettu mittaushistorian aikana.Edellinen helle-ennätys oli heinäkuulta 1947, jolloin mitattiin 40,4 astetta.Tänään on todennäköisesti Eurooppaa koettelevan helleaallon kuumin päivä, ja Pariisiin oli ennustettu 41–42 asteen lämpötiloja. Helteen on ennakoitu hellittävän huomisesta alkaen. Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste Suomeen.Koko maan ennätyksestä ei Pariisissa ole kyse. Muutaman viikon takaisen helleaallon aikana lämpömittarit näyttivät Ranskassa lähes 46:ta astetta.Lämpöennätysten odotetaan torstaina paukkuvan muuallakin Länsi-Euroopassa. Hollannissa mitattiin iltapäivällä maan kaikkien aikojen ennätyslukemat, 41,7 astetta.Myös Belgiassa rikottiin torstaina jälleen maan kaikkien aikojen lämpöennätys, joka on nyt 40,2 astetta. Keskiviikkona mitattu 39,9 asteen lukema jäi alle vuorokauden mittaiseksi ennätykseksi.Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Belgiassa on mitattu yli 40 asteen lämpötila. Mittaustilastoja on pidetty vuodesta 1833 lähtien.Kuukauden sisään jo toinen helleaalto koettelee monia Euroopan maita. Viileämpää säätä ja sadetta on ennustettu huomiselle.