Ulkomaat

Ainakin 11 kuollut, kymmeniä kateissa maanvyöryssä Kiinassa

24.7. 14:55

Kiina Pelastustöissä on ollut mukana satoja ihmisiä.

Kiinassa ainakin 11 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamassa maanvyöryssä maan lounaisosassa sijaitsevassa Guizhoun maakunnassa. Lisäksi yli 40 ihmistä on yhä kateissa, viranomaiset kertovat.



Mutavyöryn alle hautautuneista rakennuksista löydettiin elossa tiistain ja keskiviikon välisen yön aikana 11 ihmistä. Pelastustöihin on osallistunut noin 560 ihmistä.



Maanvyöryt ovat yleisiä Kiinan vuoristoisilla alueilla etenkin rankkasateiden jälkeen. Maa on kärsinyt tänä vuonna kovista tulvista.