Ulkomaat

Portugalin maastopalot suurelta osalta hallinnassa – ”Olemme yhä varautuneita”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Portugalilaispalomiehet kertoivat maanantaina, että Keski-Portugalissa tuhoja tehneet maastopalot on saatu suurelta osalta hallintaan.Vaikka paloista noin 90 prosenttia on sammutettu, voimistuvat tuulet aiheuttivat yhä huolta pelastajissa.– Hengittäminen on jo helpompaa, mutta olemme yhä varautuneita, pelastusvoimien edustaja sanoi tiedotustilaisuudessa.Noin 1 200 palomiestä on osallistunut sammutustöihin. Lisäksi paloa sammutettiin neljän vettä pudottavan lentokoneen voimin.Samalla alueella roihusivat kaksi vuotta sitten valtavat maastopalot. Vuonna 2017 kymmeniä ihmisiä tappaneet palot ovat saaneet viranomaiset ryhtymään varotoimenpiteisiin.