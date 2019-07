Ulkomaat

Iran pidätti 17 ihmistä vakoilusta CIA:lle – osa tuomittu kuolemaan

Epäillyt toimivat itsenäisesti

Ministeriölähteen mukaan osa epäillyistä on rekrytoitu viisumiansan avulla Iranilaiset turvallisuusvirastot ovat pidättäneet yhteensä 17 ihmistä epäiltyinä yhteyksistä CIA:n vakoilurinkiin. Osa heistä on tuomittu kuolemaan, kertoo iranilaisviranomainen.Iranin tiedusteluministeriön vastavakoilutoiminnan johtaja on kertonut toimittajille, että turvallisuusvirastot ovat viime viikolla purkaneet onnistuneesti CIA:n vakoiluverkoston. Ministeriölähteen henkilöllisyyttä ei paljastettu.– Nämä maan pettäneet henkilöt luovutettiin oikeuslaitokselle. Osa heistä on tuomittu kuolemaan ja osa pitkäaikaiseen vankeuteen, lähde sanoi.Iranin ja Yhdysvaltojen jännitteet ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta ja asetti maalle pakotteita.Ministeriölähteen mukaan 17 epäiltyä on tunnistettu ja kaikki ovat iranilaisia. He ovat toimineet itsenäisesti.– Epäillyt työskentelivät arkaluontoisissa ja merkittävissä keskuksissa ja niihin liittyvällä yksityisellä sektorilla. He toimivat alihankkijoina ja konsultteina, lähde kertoi.Osa epäillyistä on lähteen mukaan rekrytoitu sen jälkeen, kun he olivat päätyneet yhdysvaltalaisen tiedusteluviraston asettamaan viisumiansaan. Ansa oli kohdistettu iranilaisille, jotka pyrkivät matkustamaan Yhdysvaltoihin.– Osaa lähestyttiin, kun he hakivat viisumia. Toisilla oli viisumi jo ennestään ja CIA painosti heitä, jotta he saisivat viisuminsa uusittua, vastavakoilutoiminnan johtaja kertoi.Iran kertoi viime kuussa, että se oli purkanut vakoiluverkoston, joka oli yhdistetty CIA:han.– Yhdysvaltalaisissa tiedustelupalveluissa esiintyneitä johtolankoja seuraten löysimme hiljattain henkilöitä, jotka olivat yhdysvaltalaisten viimeaikaisia rekrytointeja. Purimme uuden verkoston, valtionmedia Irna kertoi viime kuussa viitaten tiedusteluministeriön virkamiehen antamiin tietoihin.Uutistoimisto kertoi Iranin toteuttaneen operaation yhteistyössä "ulkomaisten liittolaisten" kanssa, mutta ei kertonut, miltä valtioilta Iran sai apua.