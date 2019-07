Ulkomaat

WSJ: Kiina saa käyttöönsä laivastotukikohdan Kambodzhasta

Kiina

vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Kaakkois-Aasiassa. Wall Street Journalin mukaan Kiina on tehnyt Kambodzhan kanssa salaisen sopimuksen, jonka myötä se saa käyttää osaa Reamin sotilastukikohdasta Kambodzhassa.Sopimusluonnoksen nähneiden yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan sopimus antaa Kiinalle tukikohtaan 30 vuoden käyttöoikeuden ja sallii Kiinan sijoittaa Reamiin henkilökuntaa, aseita ja sotalaivoja.Tukikohta parantaisi Kiinan mahdollisuuksia sotilaalliseen toimintaan Kaakkois-Aasiassa. Kiina on jo aiemmin vahvistanut asemiaan rakentamalla Etelä-Kiinan merelle tekosaaria.Kambodzhan hallitus kiistää suunnitelmat Kiinan tukikohdasta.Ream olisi Kiinan toinen tukikohta ulkomailla. Vuonna 2017 Kiina avasi tukikohdan Djiboutissa Itä-Afrikassa.Kiina on investoinut viime vuosina Kambodzhaan miljardeja dollareita samaan aikaan, kun Yhdysvaltain vaikutusvalta maassa on heikentynyt.