Ulkomaat

Yhdysvaltojen hurja helle päättymässä ukkosmyrskyihin

Yhdysvaltoja viikonloppuna piinannut helle on sääennusteiden mukaan päättymässä rajuihin ukkosmyrskyihin. Kansallinen sääpalvelu NWS varoittaa, että Yhdysvaltojen itärannikolle on odotettavissa myräköitä ja rankkasateita. Myös tulvariski on suuri.Yhdysvalloissa oli viikonloppuna erittäin kuuma Keskilännestä itärannikolle ulottuvalla alueella.Alueella asuu noin 150 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina hellevaroituksen piirissä oli vielä 95 miljoonaa ihmistä.Kansallinen sääpalvelu kertoo mitanneensa kaikkien aikojen ennätyslämpötiloja seitsemällä mittausasemalla. Ennätykset rikottiin muun muassa Manchesterissa Connecticutin osavaltiossa, New Hampshiressa, New Jerseyssä ja John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla New Yorkissa.