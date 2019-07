Ulkomaat

Peukaloitu viina niitti satoa – lähes 20 kuollut Costa Ricassa, useille pahoja pysyviä vammoja

Costa Ricassa 19 ihmistä on kuollut juotuaan myrkyllistä alkoholia. Uhrien juomassa alkoholissa on ollut 30–50 prosenttia metanolia.Viranomaisten mukaan ei ole tiedossa, kuinka suuri määrä peukaloitua alkoholia on liikkeellä. Viranomaiset ovat takavarikoineet noin 30 000 pulloa ja tekevät maanlaajuista tutkintaa tapahtuneesta.Viranomaiset ovat myös kehottaneet kuluttajia välttämään muutamia alkoholimerkkejä.Costa Rican terveysministeriön mukaan kaikkiaan 34 ihmistä on saanut myrkytyksen kesä-heinäkuun aikana, ja heistä 19 on nyt kuollut. Moni hengissä säilyneistäkin on saanut pysyviä vammoja, esimerkiksi menettänyt näkönsä tai saanut aivovamman.Valtaosa uhreista on kodittomia ja alkoholisteja.