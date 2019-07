Ulkomaat

Opposition ehdokkaita jätetty pois ehdokaslistoilta – yli 20 000 mielenosoittajaa vaati Moskovassa reiluja paikallisvaaleja

21.7. 1:22

Venäjä Kaupunginvaltuuston vaalit järjestetään syksyllä.

Moskovassa yli 20 000 ihmistä on osoittanut lauantai-iltana mieltään reilujen paikallisvaalien puolesta.



Mielenosoittajat on saanut liikkeelle vaaliviranomaisten päätös jättää suosittuja opposition ehdokkaita ehdokaslistojen ulkopuolelle. Viranomaisten mukaan opposition ehdokkaat ovat väärentäneet nimikirjoituksia kannattajakortteihin. Mielenosoittajat pitävät väärennysväitteitä absurdeina.



Moskovassa järjestetään kaupunginvaltuuston vaalit syyskuussa. Kaupungissa on ollut ehdokasasetteluun liittyviä pienempiä mielenosoituksia pitkin viikkoa.