British Airways keskeytti lennot Kairoon, Lufthansakin perunut lentoja – ”Ilmailuun kohdistuvan terrorismin uhka on kohonnut”

Ulkomaat

British Airways keskeytti lennot Kairoon, Lufthansakin perunut lentoja – ”Ilmailuun kohdistuvan terrorismin uh

Myös saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on keskeyttänyt väliaikaisesti lennot Egyptin pääkaupunkiin Kairoon. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Lauantain lennot Frankfurtista ja Münchenistä peruttiin, mutta lentoja aiotaan jatkaa sunnuntaina.Brittiyhtiö British Airways ilmoitti aiemmin lauantaina keskeyttävänsä kaikki lennot Kairoon viikon ajaksi. Syynä on muuttunut turvallisuustilanne.– Tarkastelemme jatkuvasti turvajärjestelyjämme kaikilla lentoasemillamme ympäri maailmaa ja olemme keskeyttäneet lennot Kairoon seitsemän päivän ajaksi varotoimenpiteenä, jotta voimme tehdä lisäselvityksiä, British Airwaysin tiedotteessa kerrottiin.Yhtiö lisäsi, ettei se koskaan lähetä koneitaan lennoille, ellei se ole turvallista. Keskeytyspäätöksen taustoja ei kuitenkaan paljastettu.– Emme koskaan puhu turvallisuusasioista, tiedottaja sanoi.Egyptiläisten lentoasemien turvallisuusasioista perillä olevien lähteiden mukaan britit kävivät tarkastamassa Kairon lentoaseman turvallisuustilannetta keskiviikon ja torstain aikana.Egyptin viranomaiset kertovat ottaneensa yhteyttä Britannian suurlähetystöön, joka vahvisti heille, ettei Britannian liikenne- tai ulkoministeriö ole antanut määräystä lentojen keskeyttämisestä.Britannia on päivittänyt Egyptiä koskevaa matkustustiedotettaan ja lisännyt siihen tekstin British Airwaysin lentojen keskeytymisestä. Matkustajia kehotetaan ottamaan yhteyttä lentoyhtiöön.– Ilmailuun kohdistuvan terrorismin uhka on kohonnut. Yhdistyneestä kuningaskunnasta Egyptiin lähtevillä lennoilla on ylimääräisiä turvajärjestelyjä, matkustustiedotteessa todetaan.Britannian hallitus on jo pitkään kehottanut kansalaisia välttämään matkustamista Siinain niemimaan eteläkärjessä sijaitsevaan Sharm el-Sheikhiin, mikäli se ei ole välttämätöntä.Sharm el-Sheikhin lentoasemalta lähtenyt venäläiskone syöksyi maahan pommi-iskun seurauksena vuonna 2015. Samanlaisia varoituksia ei ole kuitenkaan annettu Kairoon matkustamisen osalta.Venäjä keskeytti vuoden 2015 iskun seurauksena kaikki lennot Egyptiin useamman vuoden ajaksi. Äärijärjestö Isis ilmoitti olevansa iskun takana.Suomen ulkoministeriö kehottaa Egyptiin suuntaavia matkailijoita yleiseen varovaisuuteen ja ympäristön huomioimiseen koko maassa.– Siinain niemimaan pohjoisosiin, lähelle Libyan rajaa ja läntiselle aavikkoalueelle ei tule matkustaa lainkaan, viime kuun lopulla annetussa matkustustiedotteessa kerrotaan.