Britannia kehottaa brittilaivoja välttämään tilapäisesti Hormuzinsalmen

on kehottanut brittilaivoja pysymään poissa Hormuzinsalmelta. Varoitus on väliaikainen, ja se annettiin sen jälkeen, kun Iran otti kiinni brittitankkerin perjantaina.Hallinnon edustaja kertoi Britannian olevan hyvin huolissaan Iranin toimista, joita ei voida hyväksyä. Hänen mukaansa toimet ovat selkeä haaste kansainvälisen merenkulun vapaudelle.Britanniassa järjestettiin yön aikana hätäkomitean kokous kriisin käsittelemiseksi. Hallinnon edustajan mukaan viikonlopun aikana pidetään aiheesta lisää kokouksia ja hallinto on yhteydessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.