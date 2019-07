Ulkomaat

Tulivuori uhkaa purkautua Perussa – satoja evakuoitu

Perun viranomaiset ovat perjantaina evakuoineet satoja ihmisiä maan eteläosissa.Evakuointimääräys tuli sen jälkeen kun Moquenan alueella sijaitsevalla Ubina-tulivuorella havaittiin pieniä räjähdyksiä ja tulivuoren nähtiin puskevan tuhkaa ilmaan.Tulivuoren ympäriltä on noin 25 kilometrin säteellä evakuoitu satoja ihmisiä ainakin kahdeksalta asuinalueelta. Ihmisille on myös jaettu tulivuoren tuhkalta ja kaasuilta suojaavia suojamaskeja ja -laseja.Tulivuoren välittömässä läheisyydessä asuu yhteensä 1 000 ihmistä. Ubina-tulivuori sijaitsee 1 200 kilometrin päässä maan pääkaupungista Limasta.Perun eteläosissa on kymmenkunta aktiivista tulivuoria. Peru kuuluu Tyynenmeren tulirengasvyöhykkeeseen, jossa esiintyy maanjäristyksiä ja vulkaanista toimintaa.