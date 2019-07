Ulkomaat

YK pääsi Jemenin huthikapinallisten kanssa sopuun ruoka-avun toimittamisesta

YK:n alaisen maailman ruokaohjelman johtajan mukaan uusi sopimus on allekirjoituksia vaille valmis.

YK on päässyt Jemenin huthikapinallisten kanssa sopuun ruoka-avun toimittamisesta kapinallisten hallitsemille alueille.



YK:n alaisen maailman ruokaohjelman johtajan mukaan uusi sopimus on allekirjoituksia vaille valmis. Se mahdollistaisi avun toimittamisen pikaisesti pääkaupunki Sanaan, josta kapinallisilla on tukeva ote.



YK jäädytti ruoka-avun toimittamisen kapinallisten hallitsemille alueille viime kuussa, koska avun on epäilty menevän muualle kuin sitä tarvitseville.



Jemenin hallituksen ja sitä vastustavien huthikapinallisten taisteluissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. YK on kuvannut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.