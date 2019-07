Ulkomaat

WHO nosti Kongon ebolaepidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi – THL: ei vaikuta suomalaisiin





Ei matkustusrajoitteita









Leviämisriski Eurooppaan minimaalinen





Jo kymmenes epidemia Kongossa