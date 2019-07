Ulkomaat

12 israelilaista pidätetty Kyproksella epäiltyinä brittinaisen joukkoraiskauksesta

12 israelilaista pidätetty Kyproksella epäiltyinä brittinaisen joukkoraiskauksesta 18.7. 11:51

Osa epäillyistä alaikäisiä.

Kyproksella on pidätetty 12 israelilaista epäiltyinä brittinaisen raiskauksesta, uutisoivat useat mediat. Times of Israel kertoo, että osa epäillyistä on alaikäisiä.



Brittiläinen 19-vuotias nainen kertoi keskiviikkoaamuna tekemässään rikosilmoituksessa, että ryhmä israelilaisia teinipoikia oli joukkoraiskannut hänet edeltävänä yönä.



Rikoksen epäillään tapahtuneen hotellissa lomakohde Ayia Napassa.



Poliisi pidätti epäillyt keskiviikkoaamuna. Heitä on määrä kuulla oikeudessa Kyproksella tänään.