Taleban sulki kymmeniä ruotsalaisen järjestön terveysasemia Afganistanissa

Afganistan Lääkärit ja sairaalat ovat joutuneet toistuvasti myös aseellisten iskujen kohteeksi.

Afganistanissa äärijärjestö Taleban on sulkenut kymmeniä ruotsalaisen avustusjärjestön terveysasemia. Vardakin maakunnassa toimineista 77 terveysasemasta on suljettu 42, ilmoitti kansalaisjärjestö Swedish Committee for Afghanistan (SCA) keskiviikkona.



Avustusjärjestön mukaan arviolta 5 700 potilaan hoito kärsii tai estyy päivittäin terveysasemien vähentämisen vuoksi. SCA vaatii, että suljetut asemat on saatava uudelleen auki heti.



Lääkärit ja sairaalat ovat joutuneet toistuvasti myös aseellisten iskujen kohteeksi Afganistanin vuosikymmeniä jatkuneessa konfliktissa.



Viime vuonna Taleban varoitti Kansainvälistä Punaista Ristiä (ICRC) siitä, että Taleban ei enää suojele Punaisen Ristin työntekijöitä. ICRC joutui tämän seurauksena supistamaan merkittävästi operaatioitaan Afganistanissa.