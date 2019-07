Ulkomaat

Maailman pohjoisimmassa asutuskolkassa rikottiin kyseenalaisia lämpötilaennätyksiä

17.7. 3:47

Kanada Alertissa on tehty lämpötilaennätys.

Kanadassa, maailman pohjoisimmassa vakituisen asutuksen paikassa on rikottu kyseenalaisia lämpötilaennätyksiä. Elohopea nousi Alertissa Ellesmerensaarella ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana 21 asteeseen.



Kanadan ympäristöministeriön meteorologin mukaan uusi lämpöennätys on vain yksi esimerkki ilmaston lämpenemisestä muiden joukossa. Meteorologin mukaan viimeisen puolentoista viikon ajan lämpötila Alertissa on ollut selvästi normaalia lämpimämpi.



Kanadan Alert on maailman pohjoisin paikka, missä on vakituista asutusta. Se sijaitsee vain alle 1 000 kilometrin päässä pohjoisnavasta.