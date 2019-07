Ulkomaat

Ebola vaati ensimmäisen uhrin suuressa kaupungissa Kongossa

Afrikassa Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolavirus on vaatinut ensimmäisen kuolonuhrin suuressa kaupungissa.

Ugandan ja Ruandan rajalla sijaitsevan Pohjois-Kivun alueen johtaja vahvisti tiedon tiistaina.Tapaus on aiheuttanut huolta naapurimaissa ja Yhdistyneissä kansakunnissa (YK).Tartunnasta uutisoitiin viikonvaihteessa. Potilas oli ollut saarnaamassa kirkoissa ebola-alueella Butembon kaupungissa. Maan terveysministeriön mukaan pastori hakeutui hoitoon palattuaan Gomaan. Kun sairaus diagnosoitiin ebolaksi, hänet lähetettiin takaisin Butemboon, joka on paremmin varustettu sairauden hoitoon.Yli 1 600 on kuollut ebolaan elokuun jälkeen Kongon Pohjois-Kivussa.Länsi-Afrikassa ebolaepidemiaan kuoli 11 300 ihmistä vuosina 2014–2016.