Tältä näyttää ihmistä kuljettava Hexa-drooni – saattaa olla hupilentokäytössä ennen vuoden loppua

Erikoislaatuista on se, että hupilentäjä hyppää lennolla käytettävän Hexa-droonin kyytiin yksin ja toimii itse myös lentäjänä.Lift Aircraftin kehittämällä lentoaluksella on mahdollisuudet päästä ilmailuviranomaisen tulkinnan mukaan ultrakevyiden koneiden kategoriaan. Kyseinen tulkinta tarkoittaisi sitä, että hupilennoille osallistuvat asiakkaat eivät tarvitsisi lentolupia.Hexassa on 18 roottoria, ja se painaa 196 kiloa. Liftin perustaja kaavailee, että tulevaisuudessa lentäminen olisi mahdollista kaikille.Yhtiön suunnitelmien mukaan hupilennolle haluava harjoittelisi ensin simulaattorissa ja pääsisi sitten kopterin puikkoihin noin 15 minuutiksi.Perustajat uskovat vakaasti, että ultrakevyet kopterit ovat 10–20 vuoden kuluessa arkipäivää.