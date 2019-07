Ylen tähtitoimittaja Sanna Ukkola koki karun herätyksen hotellissa Balilla: ”Tajusin heti, että kyseessä on maanjäristys”

Ulkomaat

Ylen tähtitoimittaja Sanna Ukkola koki karun herätyksen hotellissa Balilla: ”Tajusin heti, että kyseessä on ma

Juuri nyt

Yleisradion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Sukkola/status/1150937601320210432





https://twitter.com/LastQuake/status/1150932968795529216





Aamiaisella