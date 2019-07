Ulkomaat

Ebolavirus saavutti Kongossa toistaiseksi suurimman kaupungin

15.7. 7:13

Afrikka Gomassa vahvistettiin ensimmäinen ebolatartunta.

Afrikassa Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolavirus on saavuttanut ensimmäisen isomman kaupungin, kertoo maan terveysministeriö. Tällä hetkellä jylläävä ebolakriisi alkoi itäisessä Kongossa viime vuoden elokuussa.



Kongon itäosassa sijaitsevassa Goman kaungissa on vahvistettu ensimmäinen ebolatartunta. Potilas on pappi, joka oli ollut saarnaamassa ebola-alueella Butembon kaupungissa. Hän saapui Gomaan viime viikon perjantaina bussilla, ja tartunta saatiin vahvistettua sunnuntaina.



Terveysviranomaiset pitävät taudin leviämisvaaraa Gomassa pienenä, sillä potilas ja kaikki bussin matkustajat tunnistettiin nopeasti ja heidät saatiin hoitoon.