Tarkkuushypyn moninkertainen suomenmestari Uumajan turmakoneesta: Ei tuttu näky täkäläisillä kentillä

Suomen laskuvarjohyppääjille tuntematon konetyyppi

Maiden harrastajat tekevät yhteistyötä