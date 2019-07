Pamplonan perinteinen härkäjuoksu sai tänään verisen päätöksen – Valtava Rabonero-härkä lävisti sarvillaan kolme miestä sairaalakuntoon

Ulkomaat

Pamplonan perinteinen härkäjuoksu sai tänään verisen päätöksen – Valtava Rabonero-härkä lävisti sarvillaan kol

Uutistoimisto AFP kertoo, että tapahtumassa on tänä vuonna loukkaantunut vakavasti kaikkiaan kahdeksan ihmistä.

Pamplonassa järjestettävä härkäjuoksutapahtuma San Fermin päättyy tänään sunnuntaina. Kaikkiaan kahdeksan ihmistä on loukkaantunut vakavasti viikon kestävässä tapahtumassa, jossa ideana on juosta kaupungin kaduilla ja kujilla hurjistunutta härkälaumaa karkuun noin 850 metrin matka.Tänään härkäjuoksussa loukkaantui vakavasti kolme miestä, kertoo uutistoimisto AFP. Tunnettu Rabonero-niminen valtava taisteluhärkä lävisti sarvillaan kaksi australialaismiestä ja yhden Madridista kotoisin olevan espanjalaisen. Miehet olivat 25–30-vuotiaita.Härkä puski heille vammoja kainaloihin, käsivarsiin ja jalkoihin. Lisäksi kaksi muuta miestä vietiin sairaalaan ruhjeiden vuoksi.Sunnuntaina Rabonero joutui erilleen viidestä muusta härästä, minkä jälkeen se alkoi rynniä ihmisten päälle. Uutistoimisto AFP kertoo, että erilleen joutuneet härät hämmentyvät helposti ja alkavat syöksyä ihmisiä kohti.tänä vuonna pahasti loukkaantuneista oli amerikkalaismies, joka oli ottamassa selfietä juuri kun härkä rynni hänen päälleen ja upotti sarvensa miehen kaulaan.– Tuntui siltä kuin rekka tai auto olisi iskeytynyt minuun. Laitoin käden kaulalleni ja näin verta, hän kertoi uutistoimisto AP:lle Pamplonan sairaalasta.– Härkätaisteluareenalla olemisen ilo ja jännitys vaihtuivat nopeasti kauhuksi, todelliseksi peloksi henkeni puolesta.46-vuotias San Fransiscosta kotoisin oleva asianajaja vietti Pamplonan sairaalassa kaksi päivää. Lääkärit kuvailivat parin tunnin leikkauksella pelastetun miehen tapausta ihmeeksi, sillä härän sarvi ohitti sattumalta kaikki suuret verisuonet.Samana päivänä myös 23-vuotias Kentuckysta kotoisin olevan amerikkalaismies sekä 40-vuotias espanjalaismies loukkaantuivat vakavasti härkien lävistettyä heidät sarvillaan.Kaikkiaan tapahtumassa loukkaantui tänä vuonna vakavasti kahdeksan ihmistä, ja lisäksi 27 ihmistä kuljetettiin sairaalaan katkenneiden luiden sekä ruhjeiden takia.AFP kertoo, että tapahtumapaikalla hoidettiin yli viittäsataa ihmistä vähäisempien vammojen vuoksi.1911 alkaen järjestetyssä tapahtumassa on vuosien varrella kuollut kaikkiaan 16 ihmistä.Edellinen kuolema tapahtui vuonna 2009, kun härkä lävisti sarvillaan 27-vuotiaan espanjalaismiehen kaulan, sydämen ja keuhkot.Joka päivä härkäjuoksun päätteeksi härät suljetaan muutamaksi tunniksi karsinoihin odottamaan iltapäivän härkätaistelua, jossa ne lopulta tapetaan. Eläinaktivistit ovat protestoineet tapahtumaa vastaan jo vuosia.