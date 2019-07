Ulkomaat

Taivas hohkasi pahaenteisen oranssina – maastopalosta hätätila Mauin saarelle Havaijilla

Havaijin kuvernööri on julistanut hätätilan Mauin saarelle. Tuhansia ihmisiä jouduttiin evakuoimaan, mutta suurin osa heistä on palannut koteihinsa.













