Maailman suurin jäävuori lähti liikkeelle: "Vaikuttaa yllättävän ketterältä"

suurin jäävuori on lähtenyt liikkumaan Weddelinmereltä pohjoiseen kohti eteläistä Atlanttia, BBC https://www.bbc.com/news/science-environment-48920168 kertoo.Biljoonan tonnin painoinen lautta irtosi Etelämantereen Larsen C -jäähyllystä vuonna 2017. Tuolloin se oli pinta-alaltaan noin 5 800 neliökilometriä eli lähes neljä kertaa Ahvenanmaan kokoinen.A68:na tunnettu lautta on irtoamisestaan saakka pyörinyt Antarktiksen pohjoispuolella Weddelinmerellä. 160 kilometriä pitkän ja 200 metriä paksun lautan uskottiin hetken aikaa jääneen jumiin matalikkoon, mutta sitten se sai lisää vauhtia.– Noin biljoonan tonnin painoiseksi kappaleeksi A68 vaikuttaa yllättävän ketterältä, Swansean yliopiston professori Adrian Luckman https://www.is.fi/haku/?query=adrian+luckman sanoo BBC:lle.Vaikka jäävuori on pysynyt melkein ehjänä syntymästään saakka, on siitä irronnut suuria lohkareita. Suurin näistä irtosi melkein heti irtoamisen jälkeen. Yli 60 neliökilometrin kokoinen tytärlautta A68b on tällä hetkellä noin 110 kilometriä jättiläisvuorta edempänä.– Jäävuorella on luottokortin mittasuhteet, joten on yllättävää kuinka hyvin se on pysynyt kasassa, Luckman sanoo.liikkeitä kuvaavat kaksi satelliittia lentävät sen yli muutaman päivän välein. Luckman on seurannut lautan liikkumista sen irtoamishetkestä alkaen.Jättiläislautta päätyy todennäköisesti Antarktista myötäpäivään kiertävään Länsituulten virtaan, joka ohjaa sen eteläiselle Atlantin valtamerelle niin kutsutulle jäävuorikujalle.Siellä sen odotetaan jäävän jumiin Britannian hallussa olevan Etelä-Georgian saaren edustalle ”jäävuorten hautausmaalle” ja sulavan osaksi valtamerta.