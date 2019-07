Ulkomaat

BBC: Saksan on otettava takaisin Isis-taistelijan perheenjäseniä Syyrian leiriltä, linjaa tuomioistuin

BBC: Saksan on otettava takaisin Isis-taistelijan perheenjäseniä Syyrian leiriltä, linjaa tuomioistuin

12.7. 2:44

Oikeuden päätös on ensimmäinen laatuaan Saksassa.

Saksan on otettava takaisin Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevan Isis-taistelijan vaimo ja lapset. BBC:n mukaan asiasta päätti berliiniläinen oikeusistuin.



Nainen ja hänen kolme lastaan ovat Saksan kansalaisia. Naisen perhe oli haastanut Saksan ulkoministeriön oikeuteen sen jälkeen, kun viranomaiset olivat kieltäytyneet auttamasta naista palaamaan Saksaan.



Oikeuden päätös on ensimmäinen laatuaan Saksassa. Tähän mennessä maa on valmistautunut sallimaan joidenkin niin sanotulla Isis-leirillä olevien lasten palaamisen.



Syyriassa al-Holin leirillä on myös useita Suomen kansalaisia, joiden paluusta Suomeen on käyty kiivasta keskustelua.