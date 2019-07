Ulkomaat

Kambodzha perui ideansa vip-vankilasta – rahalla olisi saanut parempia sellejä

Kambodzha on luopunut ajatuksesta perustaa varakkaille vangeille oma ”vip-vankila”. Asiasta kertoi sisäministeriö torstaina.Suunnitellun vankilasiiven rakennustyöt aloitettiin vuonna 2017, ja kaikki oli jo lähes valmista. Sisäministeriön edustaja perusteli perumista hallinnollisella kokemattomuudella.Kambodzhan vankilat ovat tunnetusti ylitäysiä ja vankien on maksettava perustarvikkeista. Uutta siipeä kutsuttiin epävirallisesti hotelliksi, ja sinne oli määrä mahduttaa 400 vankia parempiin oloihin kuin rakennuksen perusosassa.Ihmisoikeusjärjestöt lyttäsivät idean sanomalla, että se loisi epätasa-arvoa varakkaiden ja muiden vankien välille. Kambodzhassa on yleistä, että varakkaat ihmiset selviävät rikoksista vailla rangaistusta.Sisäministeriön mukaan arvostelulla ei ollut vaikutusta päätökseen. Nyt siipeen aiotaan majoittaa oikeudenkäyntiä vangittuna odottavia ihmisiä.