14 merimiestä kuoli sukellusveneeseen – saiko Losharikin tulipalo alkunsa halvasta akusta?

viikko sitten heinäkuun 1. päivänä sattunut Losharik-ydinsukellusveneen tulipalo Barentsinmerellä sai alkunsa todennäköisesti litiumioniakusta.Näin arvelevat useat uutissivusto Fontankan ja talouskanava RBK:n nimettöminä haastattelemat asiantuntijat.Onnettomuudessa kuoli 14 korkea-arvoista laivaston upseeria.Fontankan mukaan Losharikilla oli otettu käyttöön uusi ”kokellinen” litiumioniakku vuonna 2016. Kyseinen akkutyyppi on huomattavasti aiempia akkuja edullisempi, ja sitä pidettiin myös erittäin turvallisena sekä kestävänä vaihtoehtona.Fontankan mukaan 2000-luvun alkuun asti venäläisillä vastaavilla sukellusveneillä käytettiin hopea-sinkkiakkuja, jotka olivat neuvostoliittolaisten insinöörien kehittämiä. Niistä haluttiin kuitenkin luopua niiden kalleuden vuoksi.Fontankan lähteiden mukaan Losharikilla tapahtui sarja räjähdyksiä siinä vaiheessa, kun minisukellusvene oli kiinnittymässä sukelluksen päätteeksi takaisin emoalukseensa.Vaarana oli, että tulipalo ja myrkylliset kaasut olisivat ulottuneet myös emoalukseen. Lähteiden mukaan Losharikin annettiin sen vuoksi täyttyä täysin vedellä.Tämä tieto selittää todennäköisesti myös sen, miksi BBC:n toimittaja sai merimiesten hautajaisissa vastauksen, jonka mukaan edesmenneiden upseereiden kasvot olivat muuttuneet ”tulipalon ja veden vuoksi”.Losharikin emoalus oli Fontankan mukaan BS-136 Orenburg, kun taas RBK:n lähteiden mukaan emoalus olisi puolestaan ollut BS-64 Podmoskovje.RBK:n mukaan Losharikin ydinreaktori sijaitsee täysin vesitiiviissä osassa ja se on kauko-ohjattava, joten ydinräjähdyksen vaaraa ei ollut.RBK:n mukaan turmasta selvisi elossa neljä merimiestä ja yksi Sevmash-tehtaan edustaja, joka oli sukelluksella mukana sukellusveneiden rakentajan ominaisuudessa. Myös RBK:n lähteet kytkevät tulipalon syttymisen litiumioniakkuun ja oikosulkuun, joka aiheutti räjähdyksen.RBK:n lähteiden mukaan selvityksen alla on myös vaihtoehto, jonka mukaan onnettomuus olisi aiheutunut jonkinlaisesta ”sabotaasista”. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä.