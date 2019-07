Ulkomaat

Marokossa jatkuu oikeudenkäynti kahden pohjoismaisen retkeilijän surmajutussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marokossa jatkuu tänään oikeudenkäynti, jossa yli 20:tä ihmistä epäillään yhteyksistä kahden pohjoismaisen naisen surmaan.Tanskasta ja Norjasta kotoisin olevat uhrit olivat vaeltamassa vuorilla Etelä-Marokossa, ja heidän ruumiinsa löytyivät joulukuun puolivälissä 2018. Surmista on epäilty islamisteja.24- ja 28-vuotiaat olivat vaeltamassa syrjäisellä seudulla, joka on noin 10 kilometrin päässä Imlilin turistikylästä. Naisten ruumiit löytyivät läheltä kaksikon telttapaikkaa.Sosiaalisessa mediassa levisi video tappamisesta. Tanskan viranomaisten mukaan video, jossa näytetään toisen naisen murha, on aito.Naiset opiskelivat etelänorjalaisessa yliopistossa ja olivat norjalaisuhrin äidin mukaan suunnitelleet matkustavansa yhdessä kuukauden ajan. Toisen uhrin äiti on kertonut varoittaneensa tytärtään matkustamasta Marokkoon.