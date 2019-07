Mies hyppäsi Niagaran vesiputoukseen ja päätyi Kanadaan – selvisi 57-metrisestä pudotuksesta hengissä ja vammoitta

Ulkomaat

Mies hyppäsi Niagaran vesiputoukseen ja päätyi Kanadaan – selvisi 57-metrisestä pudotuksesta hengissä ja vammo

joka putosi Kanadan ja Yhdysvaltain rajalla sijaitsevan isoimman vesiputouksen laidalta selvisi hengissä, kertoo Ontarion poliisi keskiviikkona.Luonnonpuiston poliisi sai tiistaina ilmoituksen miehestä ”jolla on hätä” lähellä puiston suurinta Horseshoe Falls -vesiputousta, joka on 57 metrin korkuinen. Ilmoitus tuli neljältä aamulla paikallista aikaa.Kun viranomaiset pääsivät paikalle, he näkivät miehen kiipeämässä seinämää pitkin. Sitten mies hyppäsi alas ja katosi vesiputoukseen.Myöhemmin mies löytyi alempaa suvannosta istumasta kivien päällä Kanadan puolella. Poliisin mukaan mies ei saanut hengenvaarallisia vammoja, mutta hänet vietiin sairaalaan.Tapaus on tiettävästi neljäs kerta, kun Horseshoe Falls -vesiputouksen reunalta pudonnut tai hypännyt aikuinen selviää hengissä.Miehen keskiviikkoinen joutuminen putoukseen osuu päivälleen vuonna 1960 sattuneeseen vastaavanlaiseen episodiin.59 vuotta sitten myös seitsemänvuotias poika selvisi pudotuksesta hengissä. Pelastusliiviin pukeutunut poika pelastettiin vesiputouksen alla olevasta kuohuvasta vedestä pelastusrenkaan avulla.Niagaran vesiputoukset ovat suosittu kohde monien hurjapäiden keskuudessa. Jotkut ovat kokeilleet laskea putouksesta muun muassa tynnyrissä. Moni on kuollut vesiputoukseen.Jutun otsikkoa muokattu kello 00.21.