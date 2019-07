Ulkomaat

Pohjois-Norjan lumivyöryn viimeinen suomalaisuhri on löytynyt

Pohjois-Norjan Tamokdalenin lumivyöryn viimeinen suomalaisuhri on löytynyt, kertoo uutistoimisto NTB. Viimeinen uhri oli hautautuneena lumeen puoli vuotta.Tromssan poliisi kertoo Twitterissä, että suomalaisen ruumiin köysi yksi poliisin koirapartioista, jotka ovat haravoineet aluetta. Aluetta on tutkittu säännöllisesti viime kuukausina, mutta etsintöjä ovat vaikeuttaneet vaikeat sääolosuhteet sekä tunturilla olevan lumen määrä.Poliisin mukaan ruumis on kuljetettu Pohjois-Norjan yliopistolliseen sairaalaan tunnistusta ja ruumiinavausta varten. Kadonneen omaisille on ilmoitettu löydöstä.Kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen muodostama ryhmä katosi 2. tammikuuta lähdettyään hiihtämään Blåbärfjelletille eli Mustikkatunturille. Kolmen heistä ruumiit löydettiin parin viikon kuluessa turmasta.Norjan geotekninen instituutti NGI julkaisi heinäkuun alussa onnettomuustutkintaraportin, jonka mukaan hiihtäjät menehtyivät laukaistuaan lumivyöryn normaalista poikkeavalla reitillä edetessään. Raportin mukaan uhrit kulkeutuivat lumimassan mukana lähes puolen kilometrin matkan ja hautautuivat sitten kokonaan lumeen noin kahden metrin syvyyteen.Lumivyöry kuljetti uhreja jopa yli 70 kilometrin tuntinopeudella. Heidän arvioidaan menehtyneen kauan ennen pelastajien hälyttämistä.NGI:n tutkijat selvittivät hiihtäjien käyttämän reitin uhrin urheilukellon paikannustiedoista.