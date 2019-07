Ulkomaat

Media: Iran ylitti uraanin väkevöinnin ydinsopimuksessa sovitun rajan – varoitti heti Eurooppaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tuntija kertoo, mistä on kyse: ”Sillä olisi varmasti isompia seurauksia”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006166404.html

Iran varoitti Eurooppaa

Iran on ylittänyt sille vuoden 2015 kansainvälisessä ydinsopimuksessa asetetun uraanin väkevöinnin 3,67 prosentin rajan, kertoo maan energiajärjestön tiedottaja iranilaiselle ISNA-uutistoimistolle.Tiedottajan mukaan Iran saavutti 4,5 prosentin väkevöinnin tänä aamuna. Energiajärjestön mukaan tällä tyydytetään maan ydinvoimaloiden polttoaineen tarve. Uraanin väkevöinnillä voidaan myös valmistaa ydinaseiden raaka-ainetta.Iran ilmoitti rajan ylittämisestä etukäteen jo eilen ja vihjasi jo perjantaina, että voisi rikastaa uraania viiden prosentin puhtaustasolle.Ydinaseeseen Iranilla on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä siihen vaadittaisiin noin 90-prosenttista uraania.Iranin ulkoministeriön tiedottaja varoitti tänään Eurooppaa poliittisen tilanteen eskaloimisesta uraanin väkevöittämisen takia. Tiedottaja sanoi, että jos Eurooppa ryhtyy ”tiettyihin outoihin toimiin”, Iran vastaa ohittamalla kaikki seuraavat askeleet ja siirtyy suoraan viimeiseen vaiheeseen. Tiedottaja ei tarkentanut, mitä viimeisellä vaiheella tarkoitetaan.Tilanteeseen niin ikään tänään kantaa ottaneen Kiinan mielestä Iranin kärjistyneen tilanteen aiheutti Yhdysvaltain yksipuolinen kiusaaminen. Kiinan ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvaltain Iraniin kohdistama voimakas painostus on kriisin pohjimmainen syy.