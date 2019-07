Ulkomaat

Kreikan parlamenttivaalien äänestys alkoi – vallan ennustetaan vaihtuvan

Kreikan parlamenttivaalien äänestys alkoi – vallan ennustetaan vaihtuvan

7.7. 9:04

Gallupien perusteella vaalit ovat palauttamassa valtaan perinteisen valtapuolueen, keskustaoikeistolaisen Uuden demokratian (ND).

Kreikassa äänestys ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa on alkanut. Äänestyspaikat avautuivat aamuseitsemältä ja sulkeutuvat iltaseitsemältä.



Mielipidekyselyjen mukaan maata neljä vuotta hallinnutta vasemmistolaista Syriza-puoluetta odottaa karvas tappio. Monien kreikkalaisten mielestä puolue ei ole pystynyt pitämään lupauksiaan, joita se antoi viime vaaleissa talouskriisin keskellä.



Gallupien perusteella vaalit palauttavat valtaan perinteisen valtapuolueen, keskustaoikeistolaisen Uuden demokratian (ND). Puolue on muun muassa luvannut vähentää byrokratiaa ja leikata veroja, jotta yritystoiminta vilkastuisi ja Kreikka houkuttelisi lisää ulkomaisia sijoituksia.