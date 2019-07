Ulkomaat

Babylon valittiin Unescon maailman­perintölistalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muinaisen Babylonin kaupungin rauniot on valittu Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Azerbaidzhanin Bakussa kokoontunut maailmanperintökomitea valitsi listalle myös viisi muuta kohdetta.Mesopotamiassa sijainneen 4 000 vuotta vanhan Babylonin rauniot sijaitsevat nykyisen Irakin valtion alueella. BBC:n mukaan Irak on 1980-luvulta asti lobannut saadakseen Babylonin Unescon maailmanperintölistalle.Babylon tunnetaan muun muassa riippuvista puutarhoistaan, jotka olivat yksi antiikin seitsemästä ihmeestä. Kaupungissa tehtiin innovaatioita esimerkiksi matematiikan ja tähtitieteen aloilla.– Babylon oli useiden imperiumien pääkaupunki Hammurabin ja Nebukadnessarin kaltaisten hallitsijoiden alaisuudessa. Se edustaa uusbabylonialaisen imperiumin luovuutta huipussaan, Unesco sanoi perustellessaan päätöstään.Babylonin rauniot ovat kokeneet kovia viime vuosikymmeninä. Irakin presidentti Saddam Hussein vaurioitti aluetta 1980- ja 1990-luvun rakennusprojekteillaan, ja Babylon kärsi myös Yhdysvaltain miehityksestä 2000-luvulla.Unescon listalle pääsivät tänä vuonna myös muun muassa Vatnajökullin kansallispuisto Islannissa sekä Paratyn kaupunki Brasiliassa.Unescon maailmanperintölistalla on reilut tuhat kohdetta. Suomesta listalle ovat päässeet muun muassa Suomenlinna sekä Vanha Rauma.