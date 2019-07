Ulkomaat

Myrkkytoukkien vitsaus iski Eurooppaan – ihmisiä jopa silmä­leikkauksiin koukku­päisten poltin­karvojen vuoksi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarveiskalvoihin takertuneita poltinkarvoja poistettu silmäleikkauksissa









Suomeen leviämisestä ei toistaiseksi vaaraa