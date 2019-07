Ulkomaat

Ostoskeskuksessa räjähtänyt Floridassa – viranomaiset: useita loukkaantuneita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/PlantationPD/status/1147552674914742273

Paikallisten viranomaisten mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut.Paikalta tulleista kuvista näkyy, että rakennuksesta on levinnyt pirstaleita laajalle alueelle. Ostoskeskus sijaitsee eteläisessä Floridassa, Plantation-nimisessä kylässä.Ostoskeskuksen nimi on The Fountains mall. Plantation sijaitsee noin 50 kilometriä Miamista pohjoiseen.Uutistoimisto AFP:n mukaan ostoskeskuksen ohi kulkeva katu on suljettu.Paikallinen poliisi on tiedottanut Twitterissä, että alueelta on syytä pysyä poissa. Alueen kaikki läheiset liikkeet on suljettu siihen asti, kunnes palokunta määrittää alueen turvalliseksi.Lisää pian