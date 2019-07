Ulkomaat

Kalifornian maanjäristys keskeytti Jennyn ja Noran iltauinnin – ”oltiin ihan että mitä tapahtuu”

19-vuotiaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso videolta, miten maanjäristys näkyi Kalifornian Palm Desertissä sijaitsevassa ravintolassa: