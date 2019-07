Ulkomaat

Nämä 14 merimiestä kuolivat Venäjän sukellusveneturmassa – Dmitrin, 37, toimintaa ylistetään sankarilliseksi

Denis Dolonski





Nikolai Filin





Denis Oparin





Andrei Voskresenski





Vladimir Abakin





Sergei Daniltshenko





Konstantin Somov





Konstantin Ivanov





Aleksandr Avdonin





Dmitri Solovjov





Aleksandr Vasiljev





Viktor Kuzmin





Vladimir Suhinitshev





Mihail Dubkov