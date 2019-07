Salvini haukkui siirtolaisia Italiaan tuoneen merikapteenin ja tämän vapauttaneen tuomarin – ”Rikas ja hemmoteltu saksalaistyttö”

Ulkomaat

Salvini haukkui siirtolaisia Italiaan tuoneen merikapteenin ja tämän vapauttaneen tuomarin – ”Rikas ja hemmote





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Anna italialaisten huolehtia Italiasta”









Kapteenin olinpaikka salainen