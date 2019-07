Ulkomaat

Tällainen on onnettomuuteen joutunut Venäjän huippusalainen erikoissukellusvene

Kuolan

Alus

niemimaalla osittain tuhoutunut turmasukellusvene on vahvistamattomien tietojen mukaan nimeltään Losharik, tunnusnumeroltaan AS-12. Kirjaimet AS tarkoittavat suomeksi syvänmeren ydinkäyttöistä asemaa.Global Security -verkkosivuston mukaan Losharikin voimanlähteenä on yksi ydinreaktori ja sen miehistöön kuuluu 25 jäsentä, kaikki upseereita. Alusta operoi normaalisti Venäjän syvänmeren tutkimuslaitos GUGI. Rakenteeltaan se on erikoinen hybridi: Siinä on hydrodynaaminen ulkorunko mutta sisällä oleva painerunko koostuu useista tinaanirakenteisista palloista. Ne kestävät hyvin suurta painetta.Aluksen kerrotaan pystyvän sukeltamaan jopa 6 000 metrin syvyyteen ja olevan hyvin hiljainen, jolloin sitä on käytännössä mahdotonta havaita.Losharik on suunniteltu erikoiskäyttöön ja sen pituudeksi arvioidaan 60–70 metriä. Sen tarkoituksena on suorittaa tutkimus- ja pelastustehtäviä sekä erityisiä sotilaallisia tehtäviä kuten vedenalaisten kuuntelulaitteiden asennuksia suurissa syvyyksissä. Aluksen uskotaan kykenevän myös poistamaan tai tuhoamaan vastustajan valvontalaitteita merenpohjasta, asettamaan tiedustelulaitteita tietoliikennekaapeleihin ja katkaisemaan kaapeleita.on niin salainen, että useat telakan johtajatkaan eivät päässeet sen rakennustyöhön käytettyyn halliin Sevmash-yhtiön telakalla, kertoo Global Security. Myös vesillelaskuseremonia pidettiin pienessä piirissä.Losharik, alkuperäiseltä nimeltään Projekti 10831, laskettiin vesille vuonna 1988 mutta otettiin käyttöön vasta 2003. Pitkä valmistumisaika johtui Venäjän asevoimien rahapulasta.Losharikin tyyppiset erikoissukellusveneet käyttävät usein tukialusta, johon ne kiinnittyvät. Losharikin tukialuksen on huhuttu olevan Delta III -luokan ohjussukellusvene Oreanburg, tunnusnumeroltaan BS-136.