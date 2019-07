Ulkomaat

Neljätoista merimiestä kuoli sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa Venäjällä – miehistö sammutti palon itse

sukellusveneessä syttynyt tulipalo on surmannut 14 ihmistä, kertoo Venäjän puolustusministeriö.Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseessä oli syvänmeren tutkimusalus, joka teki tieteellistä tutkimusta Venäjän merivoimien tarpeeseen.– Syvyysmittausten aikana syttyi tulipalo. Neljätoista merimiestä sai surmansa saatuaan myrkytyksen palokaasuista, Venäjän puolustusministeriön tiedotteessa lukee.Venläisen RBC-uutissivuston mukaan kyseessä on AS-12-tyypin, Losharik-nimellä tunnettu ydinsukellusvene. Losharik otettiin käyttöön vuonna 2003, ja se on suunniteltu käytettäväksi tutkimuksessa sekä pelastus- ja erikoisoperaatioissa.mukaan tulipalo on saatu sammumaan. Tiedotteen sanamuoto viittaa siihen, että ainakin osa uhreista sai mahdollisesti surmansa nimenomaan sammutustöissä.– Miehistön epäitsekkäiden toimien ansiosta tulipalo saatiin sammutettua, puolustusministeriön tiedotteessa todetaan uutistoimisto Tassin mukaan.Puolustusministeriön mukaan onnettomuuden syytä selvitellään ja tutkintaa johtaa Venäjän merisotalaivaston ylipäällikkö.Sukellusvene on parhaillaan Venäjän laivaston tukikohdassa Severomorskissa Barentsinmerellä.