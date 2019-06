Ulkomaat

Kapteeni puski siirtolaisia kuljettaneen avustuslaivan italialaiseen satamaan – vuosien vankilatuomio uhkaa

Salvini lähti Twitteriin kovasanaisena

Suomi osallistuu ensi kertaa hätäjärjestelyihin

Satamien sulkeminen on merilain vastaista