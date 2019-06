Ulkomaat

ISTV esittää Finnvitsit – Uhka idästä –kesäteatterin suorana

SUORA LÄHETYS Kesä ilman kesäteatteria ei ole mitään.

Tahkovuorella nähdään yksi kesäisen Suomen lukuisista kesäteatterinäytelmistä. Tänä vuonna Tahkolla nähdään Finnvitsit – Uhka idästä. ISTV näyttää tämän suorana lähetyksenä 10. heinäkuuta kello 19.



Esitys on Humoristinen sukellus viihteeseen, musiikkiin, rahaan ja maailman politiikkaan. Pieni suomalaiskylä, Kirkaskoski on jälleen kaiken huomion keskipisteenä, kun odotetaan vaikuttaako kylän rauhaa ja rakkautta uhkuva vesi Melania ja Donald Trumpiin, Birgitte ja Emmanuel Macroniin ja Vladimir Putiniin.



Esityksen kesto on noin kaksi tuntia. Otto Kanervan ohjaaman näytelmän pääosissa nähdään Antti Taipale, Jukka Laaksonen ja Juha Laitila.