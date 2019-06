Ulkomaat

Demokraattien vaalishow sai uusia kierroksia – gallupeja johtava Biden ja haastaja Sanders kohtaavat tv-kamer

Juuri nyt

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen.

Yhdysvalloissa