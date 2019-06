Ulkomaat

Demokraattien vaalishow sai uusia kierroksia – gallupeja johtava Biden ja haastaja Sanders kohtasivat tv-kame

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iso ikähaitari näkyi - Bidenia kehotettiin luovuttamaan soihtu nuoremmille