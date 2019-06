Tunisiassa musta päivä: vakavasti sairas presidentti vietiin sairaalaan, muutamaa tuntia aiemmin itsemurhaiskut ravisuttivat pääkaupunkia

Ulkomaat

Tunisiassa musta päivä: vakavasti sairas presidentti vietiin sairaalaan, muutamaa tuntia aiemmin itsemurhaisku

Tunisiassa presidentti Beji Caid Essebsi on vakavasti sairas, kertoi maan presidentin kanslia torstaina.

92-vuotias Essebsi vietiin sairaalaan maan pääkaupungissa Tunisissa. Essebsin neuvonantaja kuvasi presidentin tilaa kriittiseksi.Essebsi on Tunisian ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu presidentti. Hän nousi tehtävään vuonna 2014.Ilmoitus presidentin tilasta annettiin muutama tunti sen jälkeen, kun kaksi itsemurhaiskua oli järisyttänyt Tunisia. Iskussa kuoli poliisi ja haavoittui ainakin kahdeksan ihmistä, joista useat olivat siviileitä.Mikään taho ei kertonut torstaina olevansa iskujen takana.Tunisiaa on pidetty niin kutsutun arabikevään ainoana myönteisenä esimerkkinä demokratian edistämisessä, mutta väkivalta on herättänyt huolta pohjoisafrikkalaisen valtion vakaudesta.