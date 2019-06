Ulkomaat

Saksassa poliisi pidätti kaksi ihmistä saksalaispoliitikon raakaan murhaan liittyen

Saksan poliisi on tehnyt kaksi uutta pidätystä liittyen kuun alussa tehtyyn maahanmuuttajamyönteisen saksalaispoliitikon murhaan, liittovaltion syyttäjät kertovat.