Superhelle kärventää Eurooppaa, Pariisissa tuntuu kuin olisi +47 astetta – pelkona vuoden 2003 tapahtumien toistuminen

Ulkomaat

Superhelle kärventää Eurooppaa, Pariisissa tuntuu kuin olisi +47 astetta – pelkona vuoden 2003 tapahtumien toi

Vaikka vettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolilta päivin









Kolmen

Altaan reunalla





Nuoret pärjäävät





Kaikki eivät





Helleaallon