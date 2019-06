Ulkomaat

Trumpin haastajat ottavat yhteen ensimmäisessä tv-väittelyssään – Trump: ”TYLSÄÄ!”

Yhdysvalloissa

Väittelyä voi seurata suorana lähetyksenä alla olevasta videoikkunasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1144056731653169152