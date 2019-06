Ulkomaat

Älytön salakuljetusyritys Malesiassa – kahteen matkalaukkuun oli kätketty yli 5 000 kilpikonnaa

Intialaiset miehet jäivät tullin haaviin Kuala Lumpurin lentokentällä. Kilpikonnat oli kätketty kahteen matkalaukkuun, ja osa niistä oli kuollut, Malesian viranomaiset kertoivat.Viranomaisten mukaan lemmikeiksi myytyinä kilpikonnien yhteenlaskettu arvo olisi ollut noin 52000 ringgitiä, eli noin 11000 euroa.Punakorvakilpikonnat eivät ole uhanalaisia, ja niiden kauppa on sallittu Malesiassa. Konnien maahantuontiin tarvitaan kuitenkin lupa, jota miehillä ei ollut. Nyt heitä uhkaa jopa viiden vuoden vankeus.Malesian tulli takavarikoi usein salakuljetettuja villieläimiä, mutta harvoin vastaavaa määrää.– Tapaus on outo, koska kilpikonnien kauppa on laillista. Se on selvää, että lemmikkikaupasta on tullut aivan hullua, sanoi villieläinten kauppaa valvovan Traffic-järjestön edustaja Kanitha Krishnasamy.