Voimakas räjähdys Wienin keskustassa – osia kerrostaloista sortunut, useita loukkaantunut









Itävallan pääkaupungissa Wienissä tapahtui keskiviikkona voimakas räjähdys, joka romahdutti kaupungin keskustassa sijaitsevia asuinrakennuksia osittain.Wienin poliisi kertoi Twitter-tilillään räjähdyksen tapahtuneen puoli viiden jälkeen iltapäivällä Wiedenin kaupunginosassa. Poliisin mukaan kahdesta kerrostalosta on romahtanut räjähdyksen seurauksena useita kerroksia.Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja kymmenen lievemmin. Poliisi kertoo epäilevänsä räjähdyksen syyksi kaasuvuotoa.Sosiaaliseen mediaan jaetuissa kuvissa näkyy, kuinka kerrostalon kadun yläpuolella sijaitsevat kerrokset ovat romahtaneet kokonaan. Talon editse kulkeva katu ja pysäköidyt autot ovat paksun pölyn peitossa.Paikalla olevan Ilta-Sanomien toimittajan mukaan poliisi on eristänyt alueen usean korttelin alueelta. Paikalla on runsaasti paloautoja ja muita hälytysajoneuvoja.